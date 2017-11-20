Боевики за день десять раз открывали огонь в зоне АТО - ВИДЕО

Противник вел прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины в зоне антитеррористической операции из оружия, запрещенного Минскими договоренностями - были задействованы даже танки. Всего сегодня боевики десять раз открывали огонь по нашим позициям.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в частности, на Луганском направлении горячее всего было под Троицким, где в течение почти двух часов противник вел огонь по украинским защитникам из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов.

В то же время на Донецком направлении, по данным ведомства, противник и в дальнейшем сосредоточивал огневую активность на Приазовье: из минометов различных типов обстреляны защитники Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия - защитники Павлополя и Водяного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 ноября 2017 года, на Донбассе в целом были зафиксированы 30 обстрелов, в результате которых ранения получили четверо украинских военнослужащих.