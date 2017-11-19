02:00 19.11.2017 | Общество | Новости
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Всемирный день пчел будет отмечаться в мае

Генеральная Ассамблея ООН готова назначить дату о объявления 20 мая Всемирным днем пчел. Об этом передает пресс-служба ООН.

Всемирный день пчел будет отмечаться в мае

Подобное решение было принято представителями разных стран в связи с повальным исчезновением медоносных насекомых. Таким образом, ООН хочет привлечь внимание мирового сообщества на данную проблему, а также мотивировать общественность бережней обращаться с подобного рода насекомыми.

Ряд экспертов утверждает, что сокращение колоний пчел может поставить под угрозу глобальную продовольственную ситуацию. Сокращение семейства пчелиных заметно в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании. В этом плане Украина считается одним из мировых лидеров экспортеров меда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз решил увеличить квоту на экспорт меда с Украины.


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