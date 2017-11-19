Всемирный день пчел будет отмечаться в мае

Подобное решение было принято представителями разных стран в связи с повальным исчезновением медоносных насекомых. Таким образом, ООН хочет привлечь внимание мирового сообщества на данную проблему, а также мотивировать общественность бережней обращаться с подобного рода насекомыми.

Ряд экспертов утверждает, что сокращение колоний пчел может поставить под угрозу глобальную продовольственную ситуацию. Сокращение семейства пчелиных заметно в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании. В этом плане Украина считается одним из мировых лидеров экспортеров меда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз решил увеличить квоту на экспорт меда с Украины.