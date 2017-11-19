В Греции активисты отметили годовщину свержения режима "черных полковников"

Согласно информации источника, активисты из группировки "Автономное действие" вышли на улицы для того, чтобы почтить память погибших студентов, которые вышли на забастовки для свержение военной хунты в стране. Акция носила сугубо мирный характер, однако в столичном районе Экзархия несколько человек спровоцировали драку с полицией. Массовая потасовка завязалась по инерции.

Для разгона активистов полицейским пришлось применить слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений два человека были госпитализированы.

Как сообщалось "УРА-Информ", недавно по всей Греции прокатилась волна протестов сотрудников средст массовой информации.