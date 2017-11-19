В Британии на дорогах появятся беспилотные авто

Сообщается, что в проекте государственного бюджете есть несколько пунктов о финансировании данной программы, которыаяпредусматривает инвестиции в развитие беспилотных авто, технологии связи 5G и станции подзарядки электромобилей. Как выяснилось, будет выделено около 84 млн евро для реализации данного задума.

По словам отдельных экспертов, такие беспилотные аппараты появятся на британских дорогах уже к 2021 году, в к 2035 году инвестиции на производство технологии искусственного интеллекта для беспилотных авто вырастет до запредельных 30 млрд евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно программа искусственного интеллекта создала спецэффекты для клипа китайской поп-звезды Крис Ли.