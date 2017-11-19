Суд визнав достовірною інформацію про виведення мільйонів доларів із Центру протидії корупції

Мова йде про розслідування щодо використання використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі 1,2 млн долл. на антикорупційні програми "Центру протидії корупції", яке оприлюднив народний депутат Павло Пинзеник. Відповідно цю інформацію і оскаржував голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Результат цього розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн. грн, ФОП Устінова - 1,86 млн. грн, Дар'я Каленюк - 130 тис. грн", - заявив Пинзеник.

Суд з’ясував, що Пинзеник здобув інформацію у ході здійснення ним повноважень народного депутата України. Політик направив відповідні звернення з метою перевірок до Генеральної прокуратури України, Державної фіскальної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Суд не вважає, що нардеп Павло Пинзеник поширив недостовірну інформацію, чим опорочив ділову репутацію активістів-антикорупціонерів", - йдеться у повідомленні.

"Центр протидії корупції" був заснований в 2012 році і проходить щорічний фінансовий аудит. Серед основних грантодавців організації є посольства США, Нідерландів, Чехії, а також міжнародні фонди та організації.

Антикорупціонери просили суд визнати недостовірну інформацію, поширену політиком в програмі "Брифінги" на телеканалі "Рада" у травні цього року. За словами Пинзеника, до нього звернулося об'єднання "Національний інтерес України", яке надало журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі 1,2 млн. долларів на антикорупційні програми "Центру протидії корупції".

У суді Віталій Шабунін спростував слова нардепа-«фронтовика», оскільки припинив свою підприємницьку діяльність з 27 січня 2017 року. Більше того, починаючи з жовтня 2016 року і до припинення підприємницької діяльності Шабунін не отримував жодних доходів від підприємницької діяльності, а також ніколи не отримував доходів від ГО "Центр протидії корупції" як працівник за трудовим договором та як фізична особа-підприємець за надані послуги та виконані роботи.

Це ж саме, як сказав Шабунін, стосується Дар’ї Каленюк і Олександрі Устіновій, котрі також не отримували коштів від ГО, як фізичні особи-підприємці.

Водночас суд з’ясував, що Пинзеник здобув спірну інформацію у ході здійснення ним повноважень народного депутата України. Крім цього, після оприлюднення інформації політик направив відповідні звернення з метою перевірок до Генеральної прокуратури України, Державної фіскальної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як відомо, "Центр протидії корупції" був заснований в 2012 році і проходить щорічний фінансовий аудит. Серед основних грантодавців організації є посольства США, Нідерландів, Чехії, а також міжнародні фонди та організації.

Нагадаємо, що 27 березня Порошенко підписав закон про обов’язкове е-декларування громадських організацій.

Рада зобов’язала подавати е-декларації представників громадських об’єднань. У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що його дія не поширюється на військовослужбовців.

Посольство США назвало "кроком назад" обов’язкове декларування представників ГО.

Джерело: glavcom.ua