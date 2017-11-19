17:15 19.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд визнав достовірною інформацію про виведення мільйонів доларів із Центру протидії корупції

Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову громадській організації "Центр протидії корупції" та її членам Віталію Шабуніну, Дар’ї Каленюк і Олександрі Устіновій до народного депутата від "Народного фронту" Павла Пинзеника. Про це повідомляє видання "Главком".

Суд визнав достовірною інформацію про виведення мільйонів доларів із Центру протидії корупції

Мова йде про розслідування щодо використання використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі 1,2 млн долл. на антикорупційні програми "Центру протидії корупції", яке оприлюднив народний депутат Павло Пинзеник. Відповідно цю інформацію і оскаржував голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Результат цього розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн. грн, ФОП Устінова - 1,86 млн. грн, Дар'я Каленюк - 130 тис. грн", - заявив Пинзеник.

Суд з’ясував, що Пинзеник здобув інформацію у ході здійснення ним повноважень народного депутата України. Політик направив відповідні звернення з метою перевірок до Генеральної прокуратури України, Державної фіскальної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Суд не вважає, що нардеп Павло Пинзеник поширив недостовірну інформацію, чим опорочив ділову репутацію активістів-антикорупціонерів", - йдеться у повідомленні.

"Центр протидії корупції" був заснований в 2012 році і проходить щорічний фінансовий аудит. Серед основних грантодавців організації є посольства США, Нідерландів, Чехії, а також міжнародні фонди та організації.

Антикорупціонери просили суд визнати недостовірну інформацію, поширену політиком в програмі "Брифінги" на телеканалі "Рада" у травні цього року. За словами Пинзеника, до нього звернулося об'єднання "Національний інтерес України", яке надало журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі 1,2 млн. долларів на антикорупційні програми "Центру протидії корупції".

У суді Віталій Шабунін спростував слова нардепа-«фронтовика», оскільки припинив свою підприємницьку діяльність з 27 січня 2017 року. Більше того, починаючи з жовтня 2016 року і до припинення підприємницької діяльності Шабунін не отримував жодних доходів від підприємницької діяльності, а також ніколи не отримував доходів від ГО "Центр протидії корупції" як працівник за трудовим договором та як фізична особа-підприємець за надані послуги та виконані роботи.

Це ж саме, як сказав Шабунін, стосується Дар’ї Каленюк і Олександрі Устіновій, котрі також не отримували коштів від ГО, як фізичні особи-підприємці.

Водночас суд з’ясував, що Пинзеник здобув спірну інформацію у ході здійснення ним повноважень народного депутата України. Крім цього, після оприлюднення інформації політик направив відповідні звернення з метою перевірок до Генеральної прокуратури України, Державної фіскальної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як відомо, "Центр протидії корупції" був заснований в 2012 році і проходить щорічний фінансовий аудит. Серед основних грантодавців організації є посольства США, Нідерландів, Чехії, а також міжнародні фонди та організації.

Нагадаємо, що 27 березня Порошенко підписав закон про обов’язкове е-декларування громадських організацій.

Рада зобов’язала подавати е-декларації представників громадських об’єднань. У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що його дія не поширюється на військовослужбовців. 

Посольство США назвало "кроком назад" обов’язкове декларування представників ГО.

Джерело: glavcom.ua


 
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