16:35 19.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ предоставило охрану для экс-главы финансового отдела

Экс-руководителю Департамента финансового контроля мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анне Соломатин предоставили охрану в виде отряда из пяти человек.

НАБУ предоставило охрану для экс-главы финансового отдела

Об этом передает "Громадське".

По ее словам, она сама лично подала подобное заявление в НАБУ и на него сразу ответили, женщина боится за расправу со стороны неизвестных. Напомним, что бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина заявила, что НАПК и сам процесс Е-декларирования затягивается, и что сама робота НАПК не соответствует законным стандартам.

Покамест угроз в ее адрес не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили о подозрении задержанному фигуранту дела о хищениях средств. 


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