Количество жертв наводнения в Греции возросло до 20

По состоянию на вечер воскресенья, 19 ноября, число погибших достигло 20 человек. Как сообщает Reuters, стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос.

По данным местных жителей, вода в некоторых случаях затапливала первые этажи зданий. В свою очередь синоптики отметили, что дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в результате наводнения в окрестностях Афин погибли уже 15 человек, несколько человек пропали без вести. По информации греческих спасательных служб, по меньшей мере погибло десять мужчин и четверо женщин. При этом 11 человек погибли в местечке Мандра. Еще двоих выловили в море – их смыло потоком воды.