14:50 19.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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К Роману Сущенко допустят его семью

Российские власти разрешили украинскому журналисту Роману Сущенко встретиться с женой и дочерью. Об этом в Twitter сообщил его защитник Марк Фейгин.

К Роману Сущенко допустят его семью

Адвокат написал, что Сущенко разрешили провести свидание с семьей, его жена и дочка приедут к нему накануне суда. Напомним, что журналиста Сущенко удерживают в России на протяжении года. Ему инкриминируют агентурную деятельность в пользу Украины, за что суд готов дать Роману 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.

Российское следствия уже подготовило все нужные материалы, а дело близится к завершению, надежд на освобождение подсудимого практически нет, подчеркнул Фейгин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Марк Фейгин заявлял, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на российского военного, захваченного в плен в Луганской области. 


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