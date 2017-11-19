Больше половины украинцев поддерживает вступление страны в ряды НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, в последнее время украинцы все больше стремятся к продолжению процесса евроинтеграции, это и касается и сферы безопасности. Последние статистические данные показывают, что более 60 процентов респондентов ответили положительно по поводу членства страны в Альянсе.

Как выяснилось, результаты последнего опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что украинские граждане в случае проведения референдума о готовности вступления в НАТО, отдали бы 55 процентов своих голосов "за".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна продолжать реформы в сфере обороны и экономики для того, чтобы стать полноценным членом НАТО.