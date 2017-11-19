В Бундесвере увеличилось количество жалоб за сексуальные домогательства

Так, только за 2017 год было зафиксировано около 11 попыток сексуального изнасилования в рядах военных, в том же 2016 году таких случаев было зарегистрировано всего пять, что вдвое меньше чем в текущем году.

Примечательно, что на конец сентября 2017 года в Бундесвере было зафиксировано всего 187 случаев сексуальных домогательств, а в 2016 году за весь год было совершено чуть больше 128 попыток домогательства. В министерстве обороны Германии считают, что эти данные являются довольно завышенными, так как солдаты попросту стали чаще доносить о нарушениях в рядах военных частей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская футболистка Хоуп Соло заявила, что отставной глава Международной футбольной организации ФИФА домогался ее в 2013 году.