15:31 19.11.2017 | Общество | Новости
100179462:roman

В Бундесвере увеличилось количество жалоб за сексуальные домогательства

В немецкой армии выросло количество случаев сексуального домогательства. Об этом передает DW.

В Бундесвере увеличилось количество жалоб за сексуальные домогательства

Так, только за 2017 год было зафиксировано около 11 попыток сексуального изнасилования в рядах военных, в том же 2016 году таких случаев было зарегистрировано всего пять, что вдвое меньше чем в текущем году. 

Примечательно, что на конец сентября 2017 года в Бундесвере было зафиксировано всего 187 случаев сексуальных домогательств, а в 2016 году за весь год было совершено чуть больше 128 попыток домогательства. В министерстве обороны Германии считают, что эти данные являются довольно завышенными, так как солдаты попросту стали чаще доносить о нарушениях в рядах военных частей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская футболистка Хоуп Соло заявила, что отставной глава Международной футбольной организации ФИФА домогался ее в 2013 году. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив