Зимбабве отмечает падение режима Мугабе

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Многие жителя бросались в обнимку к военным, обнимали их и дарили различные подарки. Некоторые из участников акции держали плакаты с надписью "Нет династии Мугабе". Действующая партия просит Мугабе уйти в отставку, однако президент не намерен покидать свой пост до выборов. На данный момент престарелый глава государства и его супруга находятся под домашним арестом.

Роберт Мугабе правит страной на протяжении 37-ми лет, его период правления стал примечательным благодаря массовому насилию в отношении различных племен, обнищанием населения, а также насилием с целью сохранения власти в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на прошлой неделе Мугабе отстранил Мнангагву, что было воспринято как попытка расчистить дорогу для Грейс Мугабе - лидера другой фракции.