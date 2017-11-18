14:55 18.11.2017 | Общество | Новости
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Зимбабве отмечает падение режима Мугабе

Десятки тысяч зимбабвийцев массово выходят на улицы Хараре, чтобы отметить падение многолетнего диктаторского режима Роберта Мугабе. 

Зимбабве отмечает падение режима Мугабе

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Многие жителя бросались в обнимку к военным, обнимали их и дарили различные подарки. Некоторые из участников акции держали плакаты с надписью "Нет династии Мугабе". Действующая партия просит Мугабе уйти в отставку, однако президент не намерен покидать свой пост до выборов. На данный момент престарелый глава государства и его супруга находятся под домашним арестом.

Роберт Мугабе правит страной на протяжении 37-ми лет, его период правления стал примечательным благодаря массовому насилию в отношении различных племен, обнищанием населения, а также насилием с целью сохранения власти в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на прошлой неделе Мугабе отстранил Мнангагву, что было воспринято как попытка расчистить дорогу для Грейс Мугабе - лидера другой фракции.


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