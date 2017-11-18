18:23 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области открыли новый пограничный отдел

В Одесской области на украинско-молдавской границе около поселка Малоярославец был открыт новый пограничный пропускной пункт.

В Одесской области открыли новый пограничный отдел

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Данный пукнт получил название топографическое - "Малоярославе", в распоряжении сотрудников пограничного отдела будет две линии проверки - автомобильная и пешеходная. Отныне персонал отдела будет выполнять свои обязанности в более комфортных условиях, что должно помочь увеличить эффективность работы КПК.

Кроме того, на участке Белгород-Днестровского района проводится реконструкция еще шести таких КПК. В обновленных КПК будут оборудованы специальные системы современной проверки и идентификации граждан, места для отдыха и питания персонала, а также, учебные классы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко открыл контрольный пункт в Одесской области.


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