04:00 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина занимает 80 место по индексу эффективности логистики Всемирного банка, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинское государство занимает всего 80 место среди 160 стран в индексе эффективности логистики Всемирного банка за прошедший год.

Украина занимает 80 место по индексу эффективности логистики Всемирного банка, - Омелян

Такое заявление Омелян сдел в ходе презентации проекта постоянной и логистической стратегии и плана действий для Украины, разработанных при поддержке Всемирного банка.

По словам министра инфраструктуры, развитие транспортного сектора Украины является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Кстати, совсем недавно Омелян также заявил, что в нашей стране уже в следующим году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в настоящее время Всемирный банк ищет возможности расширения финансовой поддержки реформ, которые проводит Украина. Так, когда лимит возможного кредитования Украины был исчерпан, банк обменялся определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы можно было дать больше средств Украине.


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