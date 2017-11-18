Украина занимает 80 место по индексу эффективности логистики Всемирного банка, - Омелян

Такое заявление Омелян сдел в ходе презентации проекта постоянной и логистической стратегии и плана действий для Украины, разработанных при поддержке Всемирного банка.

По словам министра инфраструктуры, развитие транспортного сектора Украины является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Кстати, совсем недавно Омелян также заявил, что в нашей стране уже в следующим году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в настоящее время Всемирный банк ищет возможности расширения финансовой поддержки реформ, которые проводит Украина. Так, когда лимит возможного кредитования Украины был исчерпан, банк обменялся определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы можно было дать больше средств Украине.