Представители 16 стран мира подали заявки на строительство музея Революции достоинства

Об этом стало известно во время заседания правительства.

Как отметил организатор конкурса Бенджамин Хоссбах, для участия в конкурсе были привлечены специалисты из таких стран как Финляндия, Швейцария, Германия и Польша. К делу приобщены архитекторы и художники, а также как и работники государственных органов, так и индивидуальные профессионалы.

Он добавил, что на сегодняшний день было получено 66 заявок от потенциальных участников конкурса, среди них представители 16 стран.

Также, в январе состоится презентация идеи конкурсантов, где будут представлены все проекты конкурса.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в презентации звезды Героям Небесной сотни. Она будет установлена на Аллее звезд возле Совета Европы.