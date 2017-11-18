Представители 16 стран мира подали заявки на строительство музея Революции достоинства

Участие в конкурсе на построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" было подано 66 заявок из 16 стран мира.
Об этом стало известно во время заседания правительства.
Как отметил организатор конкурса Бенджамин Хоссбах, для участия в конкурсе были привлечены специалисты из таких стран как Финляндия, Швейцария, Германия и Польша. К делу приобщены архитекторы и художники, а также как и работники государственных органов, так и индивидуальные профессионалы.
Он добавил, что на сегодняшний день было получено 66 заявок от потенциальных участников конкурса, среди них представители 16 стран.
Также, в январе состоится презентация идеи конкурсантов, где будут представлены все проекты конкурса.
Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в презентации звезды Героям Небесной сотни. Она будет установлена на Аллее звезд возле Совета Европы.