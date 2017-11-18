03:00 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Представители 16 стран мира подали заявки на строительство музея Революции достоинства

Участие в конкурсе на построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" было подано 66 заявок из 16 стран мира.

Представители 16 стран мира подали заявки на строительство музея Революции достоинства

Об этом стало известно во время заседания правительства.

Как отметил организатор конкурса Бенджамин Хоссбах, для участия в конкурсе были привлечены специалисты из таких стран как Финляндия, Швейцария, Германия и Польша. К делу приобщены архитекторы и художники, а также как и работники государственных органов, так и индивидуальные профессионалы.

Он добавил, что на сегодняшний день было получено 66 заявок от потенциальных участников конкурса, среди них представители 16 стран.

Также, в январе состоится презентация идеи конкурсантов, где будут представлены все проекты конкурса.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в презентации звезды Героям Небесной сотни. Она будет установлена на Аллее звезд возле Совета Европы. 


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