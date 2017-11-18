НАБУ объявило о подозрении задержанному фигуранту "дела Стены"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

По информации ведомства, задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), части 3 статьи 27, части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", группа неизвестных людей устроила разгром в харьковском пабе "Стена" на улице Рымарской. Очевидцы утверждают, что преступники крушили все вокруг, пострадавших нет.