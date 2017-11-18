05:00 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ объявило о подозрении задержанному фигуранту "дела Стены"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили о подозрении задержанному фигуранту дела о хищениях средств. В частности, данная сумма была выделена на реализацию проекта "Стена".

НАБУ объявило о подозрении задержанному фигуранту

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

По информации ведомства, задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), части 3 статьи 27, части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", группа неизвестных людей устроила разгром в харьковском пабе "Стена" на улице Рымарской. Очевидцы утверждают, что преступники крушили все вокруг, пострадавших нет. 


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