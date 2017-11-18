01:00 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На строительство мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн

Парламент заложил в бюджет на следующий год 300 млн гривен на строительство мемориальных комплексов.

На строительство мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн

Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина на тему "Состояние проведения Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Как отметил министр,  в предварительном чтении, заложено 300 млн гривен, на объекты, относящиеся к Бабьему Яру, к второй очереди жертв Голодомора.

Также объекты, касающихся построения возможно аналогичного конкурса или похожего проекта мемориала борцам за независимость, воинов АТО, которые погибли.

Кстати, часть этих средств пойдет на завершение всего процесса по мемориалу героев Небесной Сотни и Музея революции достоинства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины планирует начать рассматривать в первом чтении проект Бюджета на 2018. Депутаты также займутся изменениями в бюджетный кодекс. 


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