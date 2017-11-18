11:54 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС продолжает работу по разминированию местности вокруг Калиновки

Украинские спасатели уже ликвидировали около трех с половиной тыс снарядов и боеприпасов в Калиновке Винницкой области после взрывов на арсенале.
 

ГСЧС продолжает работу по разминированию местности вокруг Калиновки

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по ликвидации последствий взрыва на складе проводятся с 26 сентября и продолжаются по сей день. Сводным пиротехническим отрядом уже обследовано 30 тыс гектаров территории, остается еще более 23 гектаров. Кроме того, при помощи гражданских заявок было ликвидировано более 500 боеприпасов. 

ГСЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 727 человек, на участке в данный момент работает около 148 едениц специальной противоминной техники и специального оборудования для детонации взрывных снарядов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по словам Антона Геращенко, в Украине осталось пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи.


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