ГСЧС продолжает работу по разминированию местности вокруг Калиновки

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по ликвидации последствий взрыва на складе проводятся с 26 сентября и продолжаются по сей день. Сводным пиротехническим отрядом уже обследовано 30 тыс гектаров территории, остается еще более 23 гектаров. Кроме того, при помощи гражданских заявок было ликвидировано более 500 боеприпасов.

ГСЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 727 человек, на участке в данный момент работает около 148 едениц специальной противоминной техники и специального оборудования для детонации взрывных снарядов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по словам Антона Геращенко, в Украине осталось пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи.