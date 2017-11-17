Все больше украинцев получают вид на жительство в Европе, - ФОТО

Согласно информации источника, только за 2016 год было выдано более 589 тыс видов на жительство, что составляет львиную долю - около 17,5 процентов в общем рейтинге номинантов. В тройку лидеров вошли также граждане Сирии (348 тыс. человек, или 10,4 процентов), США (251 тыс., или 7,5 процентов), Индии (198 тыс., или 5,9 процентов), Китая (включая Гонконг) (196 тыс. или 5,8 процентов); и Марокко (101 тыс., или 3,0 процентов).

Примечательно, что в основном граждане из шести стран просят выдать им разрешения поселиться в Европе, среди них и Украина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 7,5 миллионов украинцев посетили ЕС с начала действия " безвиза".