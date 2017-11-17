Военная делегация США посетила зону АТО на Донбассе - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации ведомства, воинская часть ВСУ во время визита делегации США как раз выполняла боевые задачи на линии соприкосновения.

"В ходе рабочей поездки американская военная делегация посетила позиции подразделений воинских частей ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик, а также обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO посетил ринг в бывшей детско-юношеской спортивной школе в Марьинке.

"Импровизированный ринг в самой опасной зоне моей страны. Большое спасибо за прием. Я не хочу сказать, что я смелый. Я хочу показать, что там лучшие. А они должны быть дома, растить своих детей и поднимать генофонд нашего государства. А тот, кто их туда послал, должен быть на их месте", — написал Александр Усик.