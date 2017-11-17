В зоне АТО замечено шесть тысяч нарушений режима тишины – ОБСЕ

Такие данные в рамках брифинга распространил первый замглавы Специальной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Согласно его данным – в течение недели миссия ОБСЕ заметила около шести тысяч нарушений режима тишины на востоке. При этом около 40% всех нарушений режима тишины замечены в треугольнике Донецкий аэропорт - Ясеноватая - Авдеевка.

Согласно отчету миссии от 11-го ноября понятно - насколько активной была огневая активность еще в прошлую пятницу. Пример – нарушения около Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО в течение суток украинские силовики не пострадали.