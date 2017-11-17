В зоне АТО замечено около четырех тысяч единиц вооружения

Данное вооружение было размещено с нарушением линии отвода. Такие данные в амках брифинга распространил первый замглавы Спец миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Согласно его словам – в 2017 г. было замечено 3800 единиц вооружения, что были размещены в нарушение линии отвода.

При этом на прошлой неделе беспилотник ОБСЕ пролетел над участком разведения сил в районе Петровского, и в итоге было замечено две машины пехоты, стоящие на участке. Также Хуг добавил, что в отчете миссии ОБСЕ за седьмое ноября перечислены многие нарушения линии отвода.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО зафиксировано шесть тысяч нарушений режима тишины.