В Украине 11 граждан умерло от ботулизма

С начала 2017 г. в Украине зафиксировали уже 11 смертей по итогам пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма. Такие данные передала пресс-служба Центра по мониторингу заболеваний.

Данные эти были обнародованы состоянием на 15 ноября 2017 г. За данный период зафиксировано 112 случаев пищевых отравлений, что были вызваны возбудителем ботулизма, от которого уже в целом пострадали 132 человека. Продукты питания, изготовленные в домашних условиях, ранее употребляли 80 пострадавших; а также приобретенные на предприятиях торговли - 35 пострадавших, продукты неизвестного происхождения - 10 пострадавших.

Как сообщал УРА-Информ, ранее новые случаи ботулизма фиксировали во Львове.