02:00 17.11.2017 | Общество | Новости
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В США объявили награду в 100 тысяч долларов за пропавших котов - ФОТО

В американском городе Детройте, объявили награду за возвращение пропавших кошек домой в 100 тысяч долларов в биткоинах - по 25 тысяч долларов за каждого.

В США объявили награду в 100 тысяч долларов за пропавших котов - ФОТО

Такую награду объявили хозяева четырех пропавших кошек, сообщает ABC News.

Отмечается, что в доме хозяев животных Уилла и Лорэн Пауэрс произошел пожар. Они спаслись, но все коты пропали. Среди них – два рекордсмена из Книги рекордов Гиннесса.

Так, кот Арктурус признан самым высоким домашним котом 48 см, а Сигнус - обладатель самого длинного хвоста 43 см.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Деснянском районе Киева специалисты обнаружили бешенство у животного. В частности, это случилось после того, когда за помощью обратился гражданин, на крыльцо которого забежала лиса. Как отмечается, дикий зверь напал на  домашнего кота и сильно его покусал. Впоследствии гражданин заметил изменения в поведении свого кота, в частности, агрессию, отказ от еды и прочее.


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