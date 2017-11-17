В США объявили награду в 100 тысяч долларов за пропавших котов - ФОТО

Такую награду объявили хозяева четырех пропавших кошек, сообщает ABC News.

Отмечается, что в доме хозяев животных Уилла и Лорэн Пауэрс произошел пожар. Они спаслись, но все коты пропали. Среди них – два рекордсмена из Книги рекордов Гиннесса.

Так, кот Арктурус признан самым высоким домашним котом 48 см, а Сигнус - обладатель самого длинного хвоста 43 см.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Деснянском районе Киева специалисты обнаружили бешенство у животного. В частности, это случилось после того, когда за помощью обратился гражданин, на крыльцо которого забежала лиса. Как отмечается, дикий зверь напал на домашнего кота и сильно его покусал. Впоследствии гражданин заметил изменения в поведении свого кота, в частности, агрессию, отказ от еды и прочее.