В пятницу в Украине прохладно, сыро и туманно

В связи с чем температурный фон кардинально не изменится. В Украине по прежнему будет без осадков, только днем на крайнем западе страны местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров на секунду.

Температура днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью будет колебаться от минут 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 4-6 градусов.

На западе Украины днем местами возможен небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 5 градусов, Днем столбики термометров покажут от 2 до 8 теплых градусов.

На севере страны в пятницу без осадков, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов со знаком плюс.

В центре Украины сухо, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем будет от 3 до 8 градусов со знаком плюс.

На востоке страны сегодня без осадков, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

На юге Украины осадков сегодня не предвидится. Ночью и утром местами туман.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 3 до 8 градусов со знаком плюс.

В Крыму в пятницу сухо и тепло. Утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.