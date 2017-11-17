В Одессе полиция изъяла более 20 миллионов гривен наличными - ФОТО

Во время следственных действий обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более ста печатей фиктивных предприятий, а также более 20 миллионов гривен наличными. Как сообщает пресс-центр СБУ, следствие изучает обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования так называемый Донецкой и Луганской республик с участием бывшего депутата Одесского городского совета.

В настоящее время уже открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины о финансировании терроризма. Речь идет о председателе партии Родина, бывшем депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове, - пояснили в СБУ.

При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании KADORR Group.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой сегодня провели обыски по делу о коррупции в " Укрзализныце". Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Как отметил министр, одновременно проходило около 50 обысков в шести регионах Украины.