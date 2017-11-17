13:30 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ДНР" ходят слухи о прибытии в Авдеевку польского спецназа

Польские спецназовцы – по слухам – якобы уже готовят широкомасштабную диверсионную акцию.

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Так, террористы в ДНР сейчас начали активно распространять слухи о "прибытии польского спецназа" в н.п. Авдеевка. Об этом недавно рассказала координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук – при помощи Facebook.

Согласно его словам - среди личного состава "11-го омсп 1 АК ДНР" (р-н города Донецка) распространяются так называемые "проверенные сведения" относительно того, что в Авдеевку "заехал польский спецназ под названием "Гром". Также согласно распространяемой террористами информации, польские спецназовцы якобы с украинскими Силами спецопераций готовят диверсионную акцию по уничтожению ж/д станции в Ясиноватой.

Как сообщал УРА-Информ, Россия перебросила в " ДНР" цистерны с дизельным топливом.


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