Украина может выпасть из Болонского процесса

Этот вопрос вовремя парламентского заседания заявил первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец.

Как он отметил, уже несколько лет подряд украинское агентство обеспечения качества высшего образования, не можем начать полноценную работу. Ведь без такого независимого агентства Украина автоматически выпадает из Болонского процесса.

Выход из Болонского процесса поставит точку на европейской интеграции Украины в сфере высшего образования.

Заместитель министра отметил, что согласно новой процедуре, Министерство образования и науки должно сформировать конкурсную комиссию с участием пяти граждан Украины и четырех представителей международных организаций.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.