У россиянки в поезде харьковские пограничники обнаружили 3,4 миллиона рублей

Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно этой информации – при проверке документов гражданки РФ 1956 года пограничники заметили ее нервозное поведение. Переставляя чемоданы с места на место, она пробовала ускорить прохождение контроля. Женщина планировала ехать поездом "Харьков - Москва".

Пограничники устроили досмотр вещей и багажа пассажирки. В итоге в одном из чемоданов гражданки правоохранители обнаружили 3,4 млн рублей РФ, которые данная женщина пыталась переместить через границу.

Как сообщал УРА-Информ, пограничники ранее пояснили схему въезда россиян в Украину – с 2018 г.