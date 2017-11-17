15:55 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У россиянки в поезде харьковские пограничники обнаружили 3,4 миллиона рублей

Вчера – 16-го ноября - пограничники из Харьковского отряда вместе с сотрудниками фискальной службы в пункте контроля "Харьков-пассажирский" выявили у гражданки России немалую сумму денег.

У россиянки в поезде харьковские пограничники обнаружили 3,4 миллиона рублей

Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно этой информации – при проверке документов гражданки РФ 1956 года пограничники заметили ее нервозное поведение. Переставляя чемоданы с места на место, она пробовала ускорить прохождение контроля. Женщина планировала ехать поездом "Харьков - Москва".

Пограничники устроили досмотр вещей и багажа пассажирки. В итоге в одном из чемоданов гражданки правоохранители обнаружили 3,4 млн рублей РФ, которые данная женщина пыталась переместить через границу.

Как сообщал УРА-Информ, пограничники ранее пояснили схему въезда россиян в Украину – с 2018 г.


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