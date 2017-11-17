С начала года в авариях погибли 2317 человек, - Аваков

В 2016 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 3187 человек. Такие цифры в четверг, 16 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.

При этом он продемонстрировал инфографику, согласно которой за 2016 год произошло 155 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из которых более 25 тысяч - с жертвами, а число травмированных составило более 32 тысяч человек. В этом году произошло уже почти 117 тысяч аварий, из них - более 19 тысяч погибших и более 25 тысяч пострадавших.

На сегодняшний день страна находится в студии, когда потери, которые мы несем на дорогах, в четыре раза превышают потери на фронте, - подчеркнул Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 ноября в Киеве работник сервисного центра МВД за рулем автомобиля Mazda спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.