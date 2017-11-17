НАБУ открыло уголовное дело против Луценко

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение генеральным прокурором. Как сообщила в пятницу утром, 17 ноября, пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, Бюро обязано внести сведения в ЕРДР, поскольку такое решение принял Соломенский районный суд города Киева 30 октября.

В свою очередь бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook заявил, что дело открыто по его заявлению. Он также опубликовал письмо НАБУ о возбуждении дела.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о возможной остановке в конце ноября расследований против топ-коррупционеров. 20 ноября заканчиваются полномочия следователей органов прокуратуры по осуществлению досудебного расследования в около 3,5 тысяч уголовных процессах. Все эти дела будут переданы в НАБУ.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Как сообщил в пятницу, 17 ноября, источник в енпрокуратуре, производство открыто на основании обращения народного депутата. Вместе с тем, по информации источника, Сытника уже сегодня могут вызвать на допрос.