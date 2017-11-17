12:32 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ открыло уголовное дело против Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

НАБУ открыло уголовное дело против Луценко

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение генеральным прокурором. Как сообщила в пятницу утром, 17 ноября, пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, Бюро обязано внести сведения в ЕРДР, поскольку такое решение принял Соломенский районный суд города Киева 30 октября.

В свою очередь бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook заявил, что дело открыто по его заявлению. Он также опубликовал письмо НАБУ о возбуждении дела.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о возможной остановке в конце ноября расследований против топ-коррупционеров. 20 ноября заканчиваются полномочия следователей органов прокуратуры по осуществлению досудебного расследования в около 3,5 тысяч уголовных процессах. Все эти дела будут переданы в НАБУ.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Как сообщил в пятницу, 17 ноября, источник в енпрокуратуре, производство открыто на основании обращения народного депутата. Вместе с тем, по информации источника, Сытника уже сегодня могут вызвать на допрос.


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