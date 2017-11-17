На Киевщине глава сельсовета попался на взятке

На "горячем" при передаче взятки в сумме 50 тысяч гривен недавно был задержан глава сельского совета - в Бориспольском районе. Такие данные распространил отдел коммуникации полиции региона.

Согласно этим данным – главу сельсовета задержали в процессе передачи неправомерной выгоды депутату – в размере 50 тысяч гривен, работники Управления защиты экономики полиции Киевской области – вместе с работниками прокуратуры. Отмечается также, что чиновник пробовал "подкупить" депутата за прекращение проверок по использованию бюджетных средств в ходе строительства.

Как сообщал УРА-Информ, в Черновцах на взятке попался депутат горсовета.