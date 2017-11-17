11:59 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине правоохранители остановили авто со взрывчаткой

Тщательно спрятанные боеприпасы, а также гранаты и тротил перевозил по Донецкой области мужчина 1971 года рождения.

На Донетчине правоохранители остановили авто со взрывчаткой

Такие данные распространил отдел коммуникации полиции Донетчины. Как стало известно – 17-го ноября в н.п. Бахмут правоохранители остановили авто, которым управлял 46-летний мужчина. Во время осмотра его транспорта выявили 400 патронов калибром (7,62), а также тротиловую шашку весом 200 граммов, пять гранат РГД-5 и Ф-1. Все небезопасные предметы вскоре изъяли. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, боеприпасы были выявлены в одном из столичних гаражей, в котором также проживал мужчина.


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