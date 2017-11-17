На Донетчине правоохранители остановили авто со взрывчаткой

Такие данные распространил отдел коммуникации полиции Донетчины. Как стало известно – 17-го ноября в н.п. Бахмут правоохранители остановили авто, которым управлял 46-летний мужчина. Во время осмотра его транспорта выявили 400 патронов калибром (7,62), а также тротиловую шашку весом 200 граммов, пять гранат РГД-5 и Ф-1. Все небезопасные предметы вскоре изъяли. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, боеприпасы были выявлены в одном из столичних гаражей, в котором также проживал мужчина.