На Буковине выявлено 250 фактов хищения природного газа

В период с января по ноябрь 2017 г. специалистами ПАО "Черновцыгаз" обнаружено около 250 фактов нелегального потребления газа. По итогам этих действий, нарушители уже нанесли стране убытков на сумму в два миллиона гривен.

Наибольшая сумма, которую пришлось возмещать, составила 88 тысяч гривен. Такие данные распространила пресс-служба компании. За десять месяцев в Черновицкой области замечено 245 фактов нелегального использования природного газа.

Как сообщал УРА-Информ, стоимость газа для украинского населения пока изменена не будет.