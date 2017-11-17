18:02 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Буковине выявлено 250 фактов хищения природного газа

Украинские газовики отмечают, что по итогам серьезного подорожания энергоносителя потребители часто теперь прибегают к незаконным способам потребления газа.

На Буковине выявлено 250 фактов хищения природного газа

В период с января по ноябрь 2017 г. специалистами ПАО "Черновцыгаз" обнаружено около 250 фактов нелегального потребления газа. По итогам этих действий, нарушители уже нанесли стране убытков на сумму в два миллиона гривен.

Наибольшая сумма, которую пришлось возмещать, составила 88 тысяч гривен. Такие данные распространила пресс-служба компании. За десять месяцев в Черновицкой области замечено 245 фактов нелегального использования природного газа.

Как сообщал УРА-Информ, стоимость газа для украинского населения пока изменена не будет.


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