12:56 17.11.2017 | Общество | Новости
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МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Зимбабве

В Министерстве иностранных дел посоветовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Зимбабве. 

МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Зимбабве

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Такое беспокойство связано с нестабильной политической ситуацией в Республике Зимбабве в результате захвата Вооруженными силами Зимбабве власти в стране рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения столицы Зимбабве Хараре.

В случае, если украинцы уже находятся в Хараре, все равно необходимо намного меньше передвигаться по городу. Кроме того, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Зимбабве в четверг, 16 ноября, бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва заявил о формировании переходного правительства.


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