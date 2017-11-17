"Евровидение" отказалось защищать конкурсантов, если у них возникнут проблемы со страной-хозяйкой

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского вещательного союза.

Как организаторы “Евровидения”, если у участников конкурса возникнут проблемы со въездом в страну-хозяйку конкурса, они не будут решать этот вопрос. При возникновении подобных ситуаций в будущем организаторы “Евровидения” решили самоустраниться, изменив свои правила.

Кстати, решение приняли после случая с Украиной, когда в Киев не пустили конкурсантку от России Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым.

После этого ЕВС отказался от попыток “защитить кандидатов от политики” и оставить всё на откуп национальному законодательству принимающих стран.

В ЕВС подчеркнули, что теперь “исключительно от национального законодательства принимающей стороны и позиции государственных властей” зависит, станет ли препятствием для участия в конкурсе посещение Крыма кем-то из членов делегации страны-участницы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", детский музыкальный конкурс Евровидение в 2018 году пройдет в столице Беларуси, Минске. Детский конкурс "Евровидение" — ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран — членов Европейского вещательного союза.