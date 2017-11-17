Эстонская авиакомпания открыла новый рейс в Украину

Об этом сообщили в столичном аэропорте.

Как отмечается, сейчас Nordica летает из Таллинна в Борисполь. Однако, когда именно начнется выполнение рейсов и с какой частотой пока неизвестно.

Кстати, в летний период 2017 и 2016 годов авиакомпания также выполняла рейсы в Одессу.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в понедельник утром, 30 октября, внес в парламент законопроект, которым предлагает народным депутатам продлить соглашения между Украиной и Нидерландами о миссии по защите расследования крушения в 2014 году на Донбассе "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс MH-17.