Жители поселка Коцюбинское все еще остаются без отопления

А это – серьезное нарушение правил безопасности. Известно, что Коцюбинское остается единственным населенным пунктом на Киевщине, которое не урегулировало отношения с НАК "Нафтогаз " касательно лимитов природного газа. Заложниками данной ситуации стали жители этого поселка – передает пресс-служба Киевоблгаза.

По причине отсутствия подтвержденных объемов газа от НАК "Нафтогаз Украины" для ООО "УкрОпт Мастер-Энерго" - жители села все еще остаются без отопления, а также горячей воды. При отсутствии лимитов у предприятия "Киевоблгаз" не имеет оснований для распределения газа.

Как сообщал УРА-Информ, на начало ноября в столице 157 домов оставались без отопления.