11:55 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители поселка Коцюбинское все еще остаются без отопления

Некоторые потребители тепла в н.п. Коцюбинское прибегают к срыву пломб и самовольному пуску природного газа.

Жители поселка Коцюбинское все еще остаются без отопления

А это – серьезное нарушение правил безопасности. Известно, что Коцюбинское остается единственным населенным пунктом на Киевщине, которое не урегулировало отношения с НАК "Нафтогаз " касательно лимитов природного газа. Заложниками данной ситуации стали жители этого поселка – передает пресс-служба Киевоблгаза.

По причине отсутствия подтвержденных объемов газа от НАК "Нафтогаз Украины" для ООО "УкрОпт Мастер-Энерго" - жители села все еще остаются без отопления, а также горячей воды. При отсутствии лимитов у предприятия "Киевоблгаз" не имеет оснований для распределения газа.

Как сообщал УРА-Информ, на начало ноября в столице 157 домов оставались без отопления.


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