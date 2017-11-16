Захарченко и Плотницкий поддерживают обмен пленными - Кремль

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу, предложенную накануне Путину Виктором Медведчуком по обмену пленными поддержали. Об этом заявил пресс-центр Кремля.

По данным Москвы, они заверили, что предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 ноября Медведчук обратился к Путину с просьбой поддержать предложение по обмену пленными между Украиной и боевиками.

Он указал, что украинская сторона готова освободить 306 человек и рассчитывает на ответные действия "республик" по освобождению 74 человек.