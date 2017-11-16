07:59 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Захарченко и Плотницкий поддерживают обмен пленными - Кремль

Президент России Владимир Путин в среду вечером, 15 ноября, по телефону обговорил с главами так называемых "Донецкой и Луганской республик" возможность обмена пленными.

Захарченко и Плотницкий поддерживают обмен пленными - Кремль

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу, предложенную накануне Путину Виктором Медведчуком по обмену пленными поддержали. Об этом заявил пресс-центр Кремля.

По данным Москвы, они заверили, что предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 ноября Медведчук обратился к Путину с просьбой поддержать предложение по обмену пленными между Украиной и боевиками.

Он указал, что украинская сторона готова освободить 306 человек и рассчитывает на ответные действия "республик" по освобождению 74 человек.


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