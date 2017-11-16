За ближайшие два года страны ЕС примут 34 тысячи беженцев

Такое решение обнародовал еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Также, он озвучил двухлетний план, согласно которому легальный въезд в ЕС должен быть предоставлен 50 тысячам беженцев. Таким образом Евросоюз борется с нелегальными перевозчиками, которые зачастую подвергают опасности жизни мигрантов.

В таком случае, страны которые дают убежище беженцам получат 10 тысяч евро на содержание каждого человека. К слову, Германия пока не дала согласие на участие в программе переселения из-за продолжающихся переговоров о формировании правительства.

Кроме того, ЕС предупредил о возможных последствиях Польшу, Венгрию и Чехию, если они не начнут принимать беженцев из Италии и Греции в соответствии с согласованными квотами на расселение.

Напоследок, еврокомиссар отметил, что на данный момент речь идет всего о 3,1 тысячи человек в Италии и 750 - в Греции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов в Словакии задержала два грузовика, внутри которых были заперт 78 беженцев. Известно, что до задержания они успели пересечь несколько европейских стран.