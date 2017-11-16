В Украине в четверг прохладно, сыро и туманно

Вместе с тем практически во всех областях будет сухо, хотя и туманно. Ветер преимущественно западный, 5-10 метров на секунду.

Температура днем в среднем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет около 2 градусов мороза. Днем потеплеет до 4-6 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

На севере страны в четверг также без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла.

В центральной части страны сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градусов тепла до 6 градусов мороза. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

На востоке Украины в четверг осадков синоптики не обещают. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

На юге страны сегодня также без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 0-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.