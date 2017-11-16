В Украине угнали 300 автомобилей на еврономерах

Об этом сообщила пресс-служба в Нацполици. Так, наибольшее количество угнанных автомобилей с иностранной регистрацией в Киеве (64), Одесской области (47) и Львовской области (30).

При этом в Волынской области в указанный период угнали 27 автомобилей с иностранной регистрацией, Ровенской - 23, в Закарпатской и Киевской - по 12, Черкасской - 10, в Полтавской и Харьковской - по 9, в Винницкой и Хмельницкой - по 7, Днепропетровской - 6, в Житомирской, Запорожской и Черновецкой - по 5, в Тернопольской и Черниговской - по 4, в Донецкой, Ивано-Франковской и Кировоградской - по 2, в Луганской и Николаевской - по 1.

Примечательно, что в Сумской и Херсонской областях не было угнано ни одного автомобиля с иностранной регистрацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице сотрудники уголовного розыска главка полиции и из Днепровского управления полиции недавно задержали похитителей авто.