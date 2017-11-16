09:59 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи

Сегодня, 16 ноября в Украине ежегодно отмечается День работников радио, телевидения и связи. Этот праздник был утвержден в 1994 году указом президента Леонида Кучмы.

В Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи

История праздника началась еще 16 ноября 1924 года, когда в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали этот день как профессиональный праздник.

Однако в настоящее время к этому празднику также присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Кроме того, этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

Кстати, как и украинский профессиональный праздник работников информационных коммуникаций, Всемирный день телевидения и радиовещания отмечается в ноябре, только на неделю позже, 21 числа. 

Редакция "УРА-Информ" присоединяется к поздравлениям профессионального дела, благодаря которому простые украинцы оперативно узнают новости со всего мира и в любой момент имеют доступ к интересующей информации.


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