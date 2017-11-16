В Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи

История праздника началась еще 16 ноября 1924 года, когда в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали этот день как профессиональный праздник.

Однако в настоящее время к этому празднику также присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Кроме того, этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

Кстати, как и украинский профессиональный праздник работников информационных коммуникаций, Всемирный день телевидения и радиовещания отмечается в ноябре, только на неделю позже, 21 числа.

Редакция "УРА-Информ" присоединяется к поздравлениям профессионального дела, благодаря которому простые украинцы оперативно узнают новости со всего мира и в любой момент имеют доступ к интересующей информации.