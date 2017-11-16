В среду в зоне АТО боевики 16 раз нарушали режим тишины - ВИДЕО

За прошедшие сутки, среду, 15 ноября, боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных сил Украины вынуждены были 11 раз открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, ситуация несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон не имеет. Боевики продолжают осуществлять обстрелы укреплений сил АТО, используя минометы.

Так, на луганском направлении, около полуночи боевики обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского. По одной вооруженной провокации в среду вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска, где противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении российские наемники били по нашим опорных пунктах с пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов - подступы к Авдеевке и шахты Бутовка.

Напомним, за прошедшие сутки, вторник, 14 ноября, российские наемные войска и боевики 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.