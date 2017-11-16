09:29 16.11.2017 | Общество | Новости
100179194:labazovych

В Словакии задержаны два грузовика с беженцами

Сотрудники правоохранительных органов в Словакии задержала два грузовика, внутри которых были заперты 78 беженцев. Известно, что до задержания они успели пересечь несколько европейских стран.

В Словакии задержаны два грузовика с беженцами

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, грузовые автомобили были задержаны в промышленном городе Жилина на северо-западе страны, недалеко от границы с Чехией. В частности, все беженцы: женщины и дети из Сирии, Ирака и Ирана направлялись в Германию.

По словам правоохранителей, водителями грузовиков оказались граждане Турции. Вместе с тем контрабандисты получили по 500 евро за каждого беженца.

Кстати, ранее в тот же день страны Евросоюза договорились принять 34 тысячи беженцев из африканских и ближневосточных стран в течение ближайших двух лет. До этого Еврокомиссия говорила о двухлетнем плане, согласно которому легальный въезд в ЕС должен быть предоставлен 50 тысячам беженцев. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" мигранты в основном сирийские женщины и дети, застрявшие в Греции, поставили палатки напротив парламента в Афинах  в знак протеста против задержек с воссоединением с родственниками в Германии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив