В Словакии задержаны два грузовика с беженцами

Сотрудники правоохранительных органов в Словакии задержала два грузовика, внутри которых были заперты 78 беженцев. Известно, что до задержания они успели пересечь несколько европейских стран.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отмечается, грузовые автомобили были задержаны в промышленном городе Жилина на северо-западе страны, недалеко от границы с Чехией. В частности, все беженцы: женщины и дети из Сирии, Ирака и Ирана направлялись в Германию.
По словам правоохранителей, водителями грузовиков оказались граждане Турции. Вместе с тем контрабандисты получили по 500 евро за каждого беженца.
Кстати, ранее в тот же день страны Евросоюза договорились принять 34 тысячи беженцев из африканских и ближневосточных стран в течение ближайших двух лет. До этого Еврокомиссия говорила о двухлетнем плане, согласно которому легальный въезд в ЕС должен быть предоставлен 50 тысячам беженцев.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" мигранты в основном сирийские женщины и дети, застрявшие в Греции, поставили палатки напротив парламента в Афинах в знак протеста против задержек с воссоединением с родственниками в Германии.