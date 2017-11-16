В Марьинке выявлен тайник с боеприпасами

В частности – нашли два пулемета, а также 287 гранатометных выстрелов ВОГ, кроме того - 40 гранат и примерно 11-ть тысяч патронов. Такие данные распространил Департамент коммуникации Нацполиции. Согласно данным – 15-го ноября работники Марьинского отделения полиции от главы рыбного хозяйства получили просьбу - проверить территорию на наличие боеприпасов.

Сотрудниками полиции проведен осмотр территории. В земле в итоге были обнаружены пластиковые емкости, и уже в них - боеприпасы.

Как сообщал УРА-Информ, в Оболонском районе столицы был задержан мужчина – с самодельной бомбой.