17:46 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Марьинке выявлен тайник с боеприпасами

В н.п. Марьинка - на территории рыбного хозяйства – было выявлено большое количество боеприпасов.

В Марьинке выявлен тайник с боеприпасами

В частности – нашли два пулемета, а также 287 гранатометных выстрелов ВОГ, кроме того - 40 гранат и примерно 11-ть тысяч патронов. Такие данные распространил Департамент коммуникации Нацполиции. Согласно данным – 15-го ноября работники Марьинского отделения полиции от главы рыбного хозяйства получили просьбу - проверить территорию на наличие боеприпасов.

Сотрудниками полиции проведен осмотр территории. В земле в итоге были обнаружены пластиковые емкости, и уже в них - боеприпасы.

Как сообщал УРА-Информ, в Оболонском районе столицы был задержан мужчина – с самодельной бомбой.


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