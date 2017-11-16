В Македонии утвердили второй национальный язык

Отмечается, что члены правительства утвердили законопроект, согласно которому албанский язык стал вторым официальным, об этом передает издание АР.

Всего за законопроект положительно выступили 66 парламентариев, в то время как 41 выступил против. Так, данный проект закона расширяет официальное использование албанского языка по всей стране, благодаря чему будет упрощено взаимодействие этнического албанского меньшинства Македонии с учреждениями государства.

Стоит отметить, что часть этнических албанцев в Македонии равна четверти всего населения страны.

Прошлый закон, принятый в 2001 году после мирного соглашения между этническими албанскими повстанцами и правительственными силами разрешил официально использовать албанский язык лишь в общинах, в которых часть албанцев была не менее чем 20 процентов населения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.