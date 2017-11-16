В Македонии утвердили второй национальный язык

Парламент Македонии проголосовали за назначение албанского языка как второго официального на территории страны.
Отмечается, что члены правительства утвердили законопроект, согласно которому албанский язык стал вторым официальным, об этом передает издание АР.
Всего за законопроект положительно выступили 66 парламентариев, в то время как 41 выступил против. Так, данный проект закона расширяет официальное использование албанского языка по всей стране, благодаря чему будет упрощено взаимодействие этнического албанского меньшинства Македонии с учреждениями государства.
Стоит отметить, что часть этнических албанцев в Македонии равна четверти всего населения страны.
Прошлый закон, принятый в 2001 году после мирного соглашения между этническими албанскими повстанцами и правительственными силами разрешил официально использовать албанский язык лишь в общинах, в которых часть албанцев была не менее чем 20 процентов населения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.