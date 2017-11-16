В Китае журналистку уволили за селфи на месте ДТП

Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, девушка по фамилии Лин работала на Фуянской вещательной станции в провинции Аньхой. Соответствующий снимок с месте аварии журналистка разместила в местной социальной сети.

Как стало позже известно, данная фотография вызвала огромную критику со стороны пользователей. Поэтому, долго не думая, руководство канала приняло решение уволить Лин за неподобающее поведение.

Также в телевизионной компании зявили, что в дальнейшем будут обращать серьезное внимание на профессиональное обучение и воспитание персонала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Восточном Китае на скоростной дороге в провинции Аньхой, произошло страшное ДТП с участием более 30 автомобилей. В результате аварии загорелось четыре авто, пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием на месте аварии и спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях.