16:50 16.11.2017 | Общество | Новости
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В Китае журналистку уволили за селфи на месте ДТП

В Китае корреспондентку одного из местных телеканалов уволили после того, как она сфотографировалась с радостным лицом на фоне жуткой аварии. Известно, что в том ДТП погибли 18 человек и еще 21 оказался в больнице.

В Китае журналистку уволили за селфи на месте ДТП

Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, девушка по фамилии Лин работала на Фуянской вещательной станции в провинции Аньхой. Соответствующий снимок с месте аварии журналистка разместила в местной социальной сети.

Как стало позже известно, данная фотография вызвала огромную критику со стороны пользователей. Поэтому, долго не думая, руководство канала приняло решение уволить Лин за неподобающее поведение.

Также в телевизионной компании зявили, что в дальнейшем будут обращать серьезное внимание на профессиональное обучение и воспитание персонала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Восточном Китае на скоростной дороге в провинции Аньхой, произошло страшное ДТП с участием более 30 автомобилей. В результате аварии загорелось четыре авто, пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием на месте аварии и спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях. 


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