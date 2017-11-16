В Брюсселе полиция арестовала более 30 человек после беспорядков - ФОТО, ВИДЕО

По состоянию на утро четверга ситуация находится под контролем, - заверил представитель мэра города Брюссель.
Кроме того, по его словам, они разобрали ограждения, стоявшие вокруг строившихся декораций для "праздника зимы", чтобы сделать из них баррикады против полиции.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 15 ноября, в Брюсселе начались массовые беспорядки. Причиной беспорядков стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92". Так, сотни молодых людей повредили автомобили и закрыли большую станцию метро, сообщила местная полиция.
Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что следователи прокуратуры Днепропетровской области допрашивают Александра Вилкула как свидетеля в уголовном производстве о массовых беспорядках в Днепре на 9 мая.
Вчера вечером, 12 ноября, в Белгород-Днестровском районе Одесской области неизвестный мужчина начал стрелять во дворе жилого дома. Так, во время перестрелки один человек погиб, другой находится с тяжелыми травмами в больнице.