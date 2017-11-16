В Брюсселе полиция арестовала более 30 человек после беспорядков - ФОТО, ВИДЕО

Протестующие нанесли большой ущерб стоявшим близ площади де ла Моннеи автомобилям и торговым точкам. Пострадали также окна библиотеки Мутпунт.

Как сообщает Le Soir, ссылаясь на слова представителя полиции Оливье Слоса, среди арестованных - известный блогер "Варгас 92". Участники собрания начали крушить все вокруг себя, поэтому полиция немедленно вмешалась, твердо и без колебаний.

По состоянию на утро четверга ситуация находится под контролем, - заверил представитель мэра города Брюссель.

Кроме того, по его словам, они разобрали ограждения, стоявшие вокруг строившихся декораций для "праздника зимы", чтобы сделать из них баррикады против полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 15 ноября, в Брюсселе начались массовые беспорядки. Причиной беспорядков стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92". Так, сотни молодых людей повредили автомобили и закрыли большую станцию метро, сообщила местная полиция.