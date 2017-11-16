В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Республиканского Центра Сейсмологической Службы Национальной академии наук Азербайджана, интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила шесть баллов.

При этом в ближайших населенных пунктах - 3-5 баллов. Эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда, который находится в 275 километрах к югу от Баку. Его очаг залегал на глубине 25 километров. Толчки были зафиксированы в 23:48:01.

Напомним, число жертв смертоносного землетрясения в иранской провинции Керманшах возросло до 530 человек. 7460 человек пострадали. Спасатели продолжают поиски людей, оказавшихся под обломками.

Как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 7,3 балла обрушилось на регион в воскресенье, 12 ноября. Оно ощущалось в нескольких провинциях Ирана, но больше всего поразило провинцию Керманшах. Там объявили три дня траура.