Усик посетил бойцов АТО на Донбассе - ФОТО

По мнению Усика, на месте бойцов в зоне АТО должны быть "те, кто их туда послал".

"Импровизированный ринг в самой опасной зоне моей страны. Большое спасибо за прием. Я не хочу сказать, что я смелый. Я хочу показать, что там лучшие. А они должны быть дома, растить своих детей и поднимать генофонд нашего государства. А тот, кто их туда послал, должен быть на их месте", — написал Александр Усик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непобедимый британский боксер Айзер Чемберлейн глубоко уверен, что в мире нет никого лучше чем чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика. По словам Чемберлейна, сейчас никто не может сравниться с Усиком в боксерском интеллекте. Поскольку, этот спортсмен просто очень легко "вычисляет" всех, с кем боксирует.